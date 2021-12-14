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Апелляционный суд отменил решение о взыскании с НГЗ 9,2 млрд гривен, - адвокат

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Николаев, Вторник 14 декабря 2021 12:32
Апелляционный суд отменил решение о взыскании с НГЗ 9,2 млрд гривен, - адвокат Фото: НГЗ (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Николаевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Николаевского глиноземного завода и отменил решение о взыскании с завода 9,2 млрд грн в пользу ОО "Стоп шлам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГЗ.

ОО "Стоп шлам" была создана перед подачей коллективного иска против Николаевского глиноземного завода в ноябре 2020 г. Активисты использовали экологические лозунги, рассказывая о том, что работа завода вредит окружающей среде, но в качестве доказательства предоставили только психологическую экспертизу. По ее выводам 1 279 человек, указанных в иске, "морально пострадали" от действий завода и нуждаются в компенсации в 9,2 млрд грн.

"Впоследствии выяснилось, что эти люди либо не существуют, либо не знали, что их данные используют, а уставом «Стоп шлам» даже не предусмотрено распределение средств. Кроме того, истец даже не уплатил судебный сбор, что обязательно для открытия дела. Но судья Заводского районного суда г. Николаева Ирина Боброва отклонила все ходатайства НГЗ и в рекордные сроки приняла решение - взыскать с завода эту фантастическую сумму", - рассказал адвокат МГЗ Владимир Ващенко.

Адвокаты НГЗ обжаловали решение Заводского суда и обратились в правоохранительные органы и Минюст с заявлениями. Комиссия при Министерстве юстиции признала экспертизу незаконной, а ее исполнителей привлекла к ответственности. Эксперты-психологи не встречались ни с одним из условных потерпевших, а выводы делали без ссылки на документы.

На глиноземном заводе судебное дело назвали спланированной рейдерской атакой на предприятие при поддержке киевских юристов и чиновников.

Работники НГЗ устраивали тысячные митинги под судом, ведь взыскание такой суммы автоматически означало остановку завода. Правоохранители начали сразу несколько уголовных производств: в отношении мошеннических действий учредителей ОО "Стоп шлам", подделки документов экспертами и превышения служебных полномочий судьи Бобровой.

"Мы не раз обращали внимание на незаконность и абсурдность решения суда первой инстанции, где судья Боброва откровенно подыграла псевдоактивистам из "Стоп шлама". Теперь апелляционная инстанция тщательно изучила все материалы дела и приняла законное решение - отменить решение первой инстанции и отказать полностью в иске. Дальше уже задача правоохранительных органов разобраться как так сложилось, что суд первой инстанции, ОО "Стоп шлам", эксперты и остальные действовали так слаженно", - подчеркнул адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

Ранее адвокатов "Стоп шлам" вместе с судьей обвинили в фальсификации материалов дела о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд морального ущерба в пользу общественной организации.

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