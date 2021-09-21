В Николаеве тысячи рабочих вышли на митинг из-за угрозы закрытия НГЗ

21 сентября в Николаевском апелляционном суде рассматривают дело о возмещении заводом 9,2 млрд грн в пользу общественной организации "Стоп шлам". Иск о якобы нанесении психологического вреда был подан в интересах 1279 членов этой организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя профсоюза НГЗ.

Как известно, суд первой инстанции его удовлетворил.

На заводе же действия считают частью рейдерской атаки, которая будет иметь критические последствия для всего региона.

"Лжеэкологи и те, кого привлекли к этой масштабной афере, ставят под угрозу одно из последних работающих промышленных предприятий Николаевщины. Без работы и денег на жизнь останутся 10 тыс. человек - рабочие и члены их семей. И это не говоря о государственном бюджете. Только налогов НГЗ платит более 500 млн в год. Чем эти средства будут компенсироваться?" - отмечает Алексей Медведь, председатель профсоюза НГЗ.

К акции под судом присоединились профсоюзы металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей. По словам их представителей, рейдеры - это реальная угроза для стабильно работающих предприятий.

В свою очередь, полиция, НАБУ и ГБР расследует ряд уголовных производств в отношении самих активистов ОО "Стоп шлам" судей и экспертов, которые были привлечены к делу.

В частности, полиция расследует уголовное производство по факту мошенничества со стороны учредителей общественной организации и по факту подделки документов со стороны экспертов, которые предоставили заключение, что в дальнейшем стало основой иска для взыскания компенсации в пользу "Стоп шлам".

А в ГБР и НАБУ расследуют действия судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, которая вынесла решение с многочисленными нарушениями.

"В суде первой инстанции мы предоставили доказательства того, что в качестве потерпевших указаны несуществующие люди, но эти доказательства проигнорированы судьей, мы показали акты экологических проверок, которые также не приняты во внимание. Даже Минюст назвал экспертизу незаконной. Поэтому мы надеемся на справедливое решение апелляции", - отметила Оксана Карпенко, начальник юротдела НГЗ.