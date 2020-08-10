Апелляционный суд отказал Кулику в восстановлении на должности в прокуратуре

Фото: Константин Кулик (nabu.gov.ua)

Кулик планировал восстановиться в должности и получить компенсацию за вынужденные прогулы

Шестой апелляционный административный суд вынес постановление об отказе скандальному экс-прокурору Константину Кулику восстановить его на должности в прокуратуре. Кулик планировал восстановиться в должности и получить компенсацию за вынужденные прогулы.

Об этом говорится в соответствующем решении суда.

Решение Шестого апелляционного суда подтвердило законность решения Окружного административного суда г. Киева от 31 марта 2020 года, которым ему было отказано в восстановлении в должности прокурора.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия, однако Кулик еще может обжаловать его непосредственно в административном суде кассационной инстанции.

Согласно ст. 329 Кодекса административного судопроизводства Украины кассационная жалоба на судебное решение подается в течение 30 дней со дня его провозглашения. Судебные решения суда кассационной инстанции являются окончательными и обжалованию не подлежат.

Напомним, Кулик был уволен из ГПУ экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой осенью 2019 года. Тогда он не явился на сдачу аттестационных тестов.

Сообщалось, что на тот момент прокурор Кулик заявку надлежащей формы и в надлежащие сроки на прохождение аттестации подал и был включен во 2 группу на 23 октября 2019 года для прохождения тестирования. Однако, на аттестацию не явился и никаких документов о причине неявки не подал.

26 декабря 2019 года Кулик подал в Окружной административный суд Киева иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры, восстановлении на работу, взыскания средней зарплаты за время вынужденного прогула.

В своем решении от 31 марта 2020 года суд не нашел правовых оснований для удовлетворения иска Кулика. В решении также отмечалось, что Кулик избегал вручения ему приказа об увольнении и трудовой книжки, да так, что сотрудникам департамента кадровой работы пришлось пытаться вручить ему документы в вестибюле ГПУ и составлять акт об отказе.

Стоит отметить, что это не первый суд Кулика против Генпрокуратуры - в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру выплатить уволенному прокурору Константину Кулику около 1,6 млн гривен премий и компенсаций за работу на должности военного прокурора сил Антитеррористической операции.

Параллельно Высший антикоррупционный суд 2 апреля 2020 года фактически на одном заседании решил полностью закрыть уголовное производство о незаконном обогащении Константина Кулика, которое НАБУ и САП расследовали с конца 2015 года. Однако сделано это было по нереабилитирующим обстоятельствам, т.е. фактически суд не признал, что обвинения Константин Кулика в незаконном обогащении было неправильным.