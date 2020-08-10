Апеляційний суд відмовив Кулику у поновлені на посаді в прокуратурі

Фото: Костянтин Кулик (nabu.gov.ua)

Кулик планував відновитися на посаді і отримати компенсацію за вимушені прогули

Шостий апеляційний адміністративний суд виніс постанову про відмову скандальному екс-прокурору Костянтину Кулику відновити його на посаді в прокуратурі. Кулик планував відновитися на посаді і отримати компенсацію за вимушені прогули.

Про це йдеться у відповідному рішенні суду.

Рішення Шостого апеляційного суду підтвердило законність рішення Окружного адміністративного суду м.Києва від 31 березня 2020 року, яким йому було відмовлено в поновленні на посаді прокурора.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня його прийняття, однак Кулик ще може оскаржити його безпосередньо в адміністративному суді касаційної інстанції.

Згідно ст. 329 Кодексу адміністративного судочинства України касаційна скарга на судове рішення подається протягом 30 днів з дня його проголошення. Судові рішення суду касаційної інстанції є остаточними і оскарженню не підлягають.

Нагадаємо, Кулик був звільнений з ГПУ екс-генпрокурором Русланом Рябошапкою восени 2019 року. Тоді він не з'явився на здачу атестаційних тестів.

Повідомлялося, що на той момент прокурор Кулик заявку належної форми і в належні терміни на проходження атестації подав і був включений у 2 групу на 23 жовтня 2019 роки для проходження тестування. Однак, на атестацію не з'явився і ніяких документів про причини неявки не подав.

26 грудня 2019 року Кулик подав до Окружного адміністративного суду Києва позов про визнання протиправним та скасування наказу про його звільнення з органів прокуратури, поновлення на роботу, стягнення середньої зарплати за час вимушеного прогулу.

У своєму рішенні від 31 березня 2020 року суд не знайшов правових підстав для задоволення позову Кулика. У рішенні також зазначалося, що Кулик уникав вручення йому наказу про звільнення і трудової книжки, та так, що співробітникам департаменту кадрової роботи довелося намагатися вручити йому документи в вестибюлі ГПУ і складати акт про відмову.

Варто відзначити, що це не перший суд Кулика проти Генпрокуратури - в грудні минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру виплатити звільненому прокурору Костянтину Кулику близько 1,6 млн гривень премій і компенсацій за роботу на посаді військового прокурора сил антитерористичної операції.

Паралельно Вищий антикорупційний суд 2 квітня 2020 року фактично на одному засіданні вирішив повністю закрити кримінальне провадження про незаконне збагачення Костянтина Кулика, яке НАБУ і САП розслідували з кінця 2015 року. Однак зроблено це було за нереабілітуючими обставинами, тобто фактично суд не визнав, що звинувачення Костянтин Кулика в незаконному збагаченні було неправильним.