UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Автор: Анастасия Рокитна

Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Он остается под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляции, поданные адвокатами политика и прокуратурой. Они обжаловали постановление следователя судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года об отказе в удовлетворении ходатайства о применении Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей и избрании ему круглосуточного домашнего ареста.

Определение суда первой инстанции от 12 октября оставлено без изменений. Апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры оставлены без удовлетворения.

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в госизмене.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук