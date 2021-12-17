Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию суда.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляции, поданные адвокатами политика и прокуратурой. Они обжаловали постановление следователя судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года об отказе в удовлетворении ходатайства о применении Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей и избрании ему круглосуточного домашнего ареста.

Определение суда первой инстанции от 12 октября оставлено без изменений. Апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры оставлены без удовлетворения.