Апелляционный суд объявит решение по делу экс-депутата Ганыша 2 декабря

Киевский апелляционный суд 2 декабря вынесет решение по делу бывшего депутата Верховной рады Крыма Василия Ганыша. Об этом РБК-Украина сказал его адвокат Андрей Руденко.

До решения Апелляционного суда приговор не вступил в силу. Также до вердикта Апелляционного суда Ганыш находится не под стражей, а под домашним арестом.

"В следующий понедельник суд вынесет решение по делу Ганыша, заседание начнется около 11", - сообщил он.

Адвокат отметил, что прокуратура отказалась смягчить обвинение, предъявленное экс-депутату, в отличие от аналогичных судебных процессов по крымским чиновникам, работавшим на оккупационные российские власти.

Напомним, 19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам тюрьмы за госизмену. Ганыш баллотировался в "горсовет" Феодосии и голосовал за российскую "конституцию Крыма".

Также РБК-Украина писало, что прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов Верховной рады Крыма, которых подозревают в государственной измене. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.