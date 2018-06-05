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АП до сих пор ведет дискуссию с МВФ о создании антикоррупционного суда, - Сыроид

НовостиПолитика    05.06.2018 - 12:31
Фото: Оксана Сыроид (РБК-Украина)
Фото: Оксана Сыроид (РБК-Украина)

Продолжаются переговоры и с Венецианской комиссией

Дискуссия с Международным валютным фондом (МВФ) о создании Высшего антикоррупционного суда до сих пор продолжается. Об этом в кулуарах парламента сообщила заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

"Главная дискуссия сейчас идет между представителями МВФ, Венецианской комиссии и Администрации президента. Понятно, что является целью этой дискуссии", - заявила Сыроид.

По мнению заместителя председателя ВР, в Администрации президента планируют контролировать назначение судей.

"Вместе с тем международные эксперты и народные депутаты заинтересованы в независимом суде от президента и его администрации. Об этом идет дискуссия", - добавила она.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в законопроекте об антикоррупционном суде вопрос о совета международных экспертов пока не согласован.

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Теги публикации: Администрация Президента Украины, Оксана Сыроид, МВФ, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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