АП до сих пор ведет дискуссию с МВФ о создании антикоррупционного суда, - Сыроид

Продолжаются переговоры и с Венецианской комиссией

Дискуссия с Международным валютным фондом (МВФ) о создании Высшего антикоррупционного суда до сих пор продолжается. Об этом в кулуарах парламента сообщила заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

"Главная дискуссия сейчас идет между представителями МВФ, Венецианской комиссии и Администрации президента. Понятно, что является целью этой дискуссии", - заявила Сыроид.

По мнению заместителя председателя ВР, в Администрации президента планируют контролировать назначение судей.

"Вместе с тем международные эксперты и народные депутаты заинтересованы в независимом суде от президента и его администрации. Об этом идет дискуссия", - добавила она.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что в законопроекте об антикоррупционном суде вопрос о совета международных экспертов пока не согласован.