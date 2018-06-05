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АП досі веде дискусію з МВФ стосовно створення антикорупційного суду, - Сироїд

НовиниПолітика    05.06.2018 - 12:31
Фото: Оксана Сироїд (РБК-Україна)
Фото: Оксана Сироїд (РБК-Україна)

Тривають переговори і з Венеційською комісією

Дискусія з Міжнародним валютним фондом (МВФ) стосовно створення Вищого антикорупційного суду досі триває. Про це у кулуарах парламенту повідомила заступник голови Верховної ради Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

"Головна дискусія наразі триває між представниками МВФ, Венеційської комісії та Адміністрації президента. Зрозуміло, що метою цієї дискусії є", - заявила Сироїд.

На думку заступниці голови ВР, в Адміністрації президента планують контролювати призначення суддів.

"Натомість міжнародні експерти і народні депутати зацікавлені в незалежному суді від президента і його адміністрації. На цьому точиться дискусія", - додала вона.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що в законопроекті про антикорупційний суд питання щодо ради міжнародних експертів поки не узгоджене.

Рада продовжила розгляд поправок до законопроекту про антикорупційний суд В АП узгодили спірні питання щодо голосування за антикорупційний суд
Теги публікації: Адміністрація Президента України, Оксана Сироїд, МВФ, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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