АП досі веде дискусію з МВФ стосовно створення антикорупційного суду, - Сироїд

Тривають переговори і з Венеційською комісією

Дискусія з Міжнародним валютним фондом (МВФ) стосовно створення Вищого антикорупційного суду досі триває. Про це у кулуарах парламенту повідомила заступник голови Верховної ради Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

"Головна дискусія наразі триває між представниками МВФ, Венеційської комісії та Адміністрації президента. Зрозуміло, що метою цієї дискусії є", - заявила Сироїд.

На думку заступниці голови ВР, в Адміністрації президента планують контролювати призначення суддів.

"Натомість міжнародні експерти і народні депутати зацікавлені в незалежному суді від президента і його адміністрації. На цьому точиться дискусія", - додала вона.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що в законопроекті про антикорупційний суд питання щодо ради міжнародних експертів поки не узгоджене.