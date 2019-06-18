В АП пока не хотят называть кандидатов на должность генпрокурора

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

У Зеленского уже провели собеседования с кандидатами на должности

У президента Владимира Зеленского есть кандидатуры, которые могут быть предложены на должности руководителей тех ведомств, в отношении которых внесены в парламент представления об увольнении, в частности на должность генерального прокурора. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в Администрации президента уже провели собеседования с кандидатами на должности.

"На все должности есть даже не по одной кандидатуре. Это люди профессиональные. С ними проведены собеседования. Но если по господину Пристайко мы можем обнародовать (предложенную кандидатуру на главу МИД, - ред.), а по другим мы хотим идти step-by-step", - заявил представитель Зеленского в Раде.

Стефанчук отметил, что в законе не прописано условие о внесении сразу двух представлений об увольнении и назначении на должность.

"Ни в одном законодательном акте не написаны условия для представления на увольнение с обязательным представлением преемника. Поэтому президент действует в пределах и способом, который предусмотрен законом. Где мы будем считать это необходимым, как с господином Пристайко, мы сразу будем давать две рекомендации: на увольнение и на назначение. Посмотрим, как ВР проголосует", - добавил он.

Напомним, в комитете Верховной рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности возникли замечания к представлению Зеленского об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора. Глава комитета Андрей Кожемякин отметил, что в представлении Зеленского не указаны законные основания для увольнения генерального прокурора. В частности, в нем не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Как писало РБК-Украина ранее, глава Рады Андрей Парубий заявил, что может созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения кадровых вопросов.

Добавим также, представитель Зеленского в Раде Стефанчук призвал парламент на этой неделе рассмотреть три представления президента об увольнении генерального прокурора, увольнении главы Министерства иностранных дел и назначении Вадима Пристайко новым министром иностранных дел.

Отметим, 11 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.