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В АП поки не хочуть називати кандидатів на посаду генпрокурора

Новини » Політика    18.06.2019 - 14:08
В АП поки не хочуть називати кандидатів на посаду генпрокурора
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Зеленського вже провели співбесіди з кандидатами на посади

Президент Володимир Зеленський має кандидатури, які можуть бути запропоновані на посади очільників тих відомств, щодо яких внесені у парламент подання про звільнення, зокрема щодо посади генерального прокурора. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що в Адміністрації президента вже провели співбесіди з кандидатами на посади.

"На всі посади є навіть не по одній кандидатурі. Це люди фахові. З ними проведені співбесіди. Але якщо по пану Пристайку ми можемо оприлюднити (запропоновану кандидатуру на голову МЗС, - ред. ), а по інших ми хочемо йти step-by-step", - заявив представник Зеленського у Раді.

Стефанчук наголосив, що в законі не прописана умова про внесення одразу двох подань щодо звільнення та призначення на посаду.

"У жодному законодавчому акті не написано умови для подання на звільнення з обов’язковим представленням наступника. Тому президент діє у межах і в спосіб, який передбачений законом. Де ми будемо вважати це за потрібне, як з паном Пристайко, ми одразу даватимемо дві рекомендації: на звільнення і на призначення. Подивимось, як ВР проголосує", - додав він.

Нагадаємо, в комітеті Верховної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності виникли зауваження до подання Зеленського про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. Глава комітету Андрій Кожем'якін зазначив, що в поданні Зеленського не вказані законні підстави для звільнення генерального прокурора. Зокрема, в ньому не наведені висновки Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Як писало РБК-Україна раніше, глава Ради Андрій Парубій заявив, що може скликати позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань.

Додамо також, представник Зеленського в Раді Стефанчук закликав парламент на цьому тижні розглянути три подання президента про звільнення генерального прокурора, звільнення глави Міністерства закордонних справ і призначення Вадима Пристайка новим міністром закордонних справ.

Відзначимо, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради подання про звільнення генпрокурора Юрія Луценка.

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Новини України Володимир ЗеленськийГенпрокурор
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