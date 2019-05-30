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В АП не исключают телефонных переговоров Зеленского с Путиным

Новости » Политика    30.05.2019 - 23:52
В АП не исключают телефонных переговоров Зеленского с Путиным
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Администрация Зеленского рассматривает разные варианты переговоров

 В Администрации президента Украины Владимира Зеленского не исключают возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как информирует РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы АП Вадим Пристайко, пишет "Интерфакс".

По словам замглавы, у Администрации" есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным".

"Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко, - ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните", - сказал он журналистам в четверг, 30 мая, после встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции.

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что стороны обсудили, как возобновить минский процесс. Также они обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.

Добавим, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук, который ранее был участником минских переговоров по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, выходит из состава украинской группы. 

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