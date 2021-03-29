АО "Житомиргаз" предоставляет услуги по подключению "под ключ"

"Новые потребители получат синхронное выполнение целого ряда необходимых для газификации работ: проектирование, внешнее и внутреннее подключение, экспертное сопровождение. В частности специалисты "Житомиргаза" помогут подобрать нужное газовое оборудование, определив требуемые мощности и характеристики и профессионально установят его", - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что присоединение к газовой сети – сложный технологический процесс, который стоит доверить специалистам.

"Житомиргаз" - надежный партнер по газификации для объектов любых масштабов: от небольшого домовладения до мощного предприятия. Наша компания 65 лет на рынке, опыт и профессионализм, сертифицированные материалы, новейшие технологии во время монтажно-строительных работ - вот, что мы гарантируем нашим новым клиентам", - рассказывает директор по капитальному строительству Александр Степанец.

Чтобы подключиться к газовым сетям, необходимо обратиться в центр "Клиентское пространство 104.ua". На месте клиент оформляет заявку на выполнение работ и в сопровождении персонального менеджера заполняет необходимый пакет документов. Далее специалист следит за выполнением работ и обо всем информирует заказчика непосредственно до сдачи технической документации в архив. Помогает в подборе энергоэффективного оборудования и консультирует по вопросам проектирования, подключения оборудования и оформления сервисного обслуживания.

"Услуга присоединения доступна всем одинаково: и тем, кто живет в городе, и тем, кто имеет собственный дом или бизнес вне его пределов. Добавляя о преимуществах, из собственного опыта: сколько бы видов альтернативной энергетики не появлялось - потребители, все же, возвращаются к газу. Потому что это надежно, энергоэффективно и удобно", - добавляет директор по капитальному строительству.

По словам пресс-службы, всего с 2017 года к газовой сети области присоединилось 4210 потребителей. В прошлом году был пущен газ новостройкам и частным домам, и бытовых потребителей стало на полторы тысячи больше. В частности за последние три года к газовым сетям присоединены: 7 зерносушарних комплексов, асфальтовый завод, хлебопекарня, дошкольное учебное заведение, новые цеха картонного и маслозавода и газифицировано завод по переработке семян сельхозкультур.