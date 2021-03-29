АТ "Житомиргаз" надає послуги з підключення "під ключ"

"Нові споживачі отримають синхронне виконання цілої низки необхідних для газифікації робіт: проектування, зовнішнє і внутрішнє підключення, експертний супровід. Зокрема фахівці "Житомиргазу" допоможуть підібрати потрібне газове обладнання, визначивши потрібні потужності та характеристики та фахово встановлять його", - йдеться у повідомленні.

У компанії підкреслюють, що приєднання до газової мережі – складний технологічний процес, який варто довірити фахівцям.

"Житомиргаз" - надійний партнер з газифікації для об’єктів будь-яких масштабів: від невеликого домоволодіння до потужного підприємства. Наша компанія 65 років на ринку, тому досвід та професіоналізм, сертифіковані матеріали, новітні технології під час монтажно-будівельних робіт - ось, що ми гарантуємо нашим новим клієнтам", - розповідає директор з капітального будівництва Олександр Степанець.

Щоб підключитися до газових мереж, необхідно звернутися в центр "Клієнтський простір 104.ua". На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт та у супроводі персонального менеджера заповнює необхідний пакет документів. Далі фахівець стежить за виконанням робіт та про все інформує замовника безпосередньо до здачі технічної документації в архів. Допомагає у підборі енергоефективного обладнання та консультує з питань проектування, підключення обладнання та оформлення сервісного обслуговування.

"Послуга приєднання доступна усім однаково: і тим, хто живе у місті, і тим, хто має власний будинок чи бізнес поза його межами. Додаючи про переваги, із власного досвіду: скільки б видів альтернативної енергетики не з’являлось - споживачі, все ж, повертаються до газу. Бо це надійно, енергоефективно та зручно" - додає директор з капітального будівництва.

За словами прес-служби, усього з 2017 року до газової мережі області приєдналося 4210 споживачів. Минулого року було пущено газ новобудовам та приватним будинкам, і побутових споживачів стало на півтори тисячі більше. Зокрема за останні три роки до газових мереж приєднано: 7 зерносушарних комплексів, асфальтний завод, хлібопекарня, дошкільний навчальний заклад, нові цехи картонного та маслозаводу та газифіковано завод з переробки насіння сільгоспкультур.