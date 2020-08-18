АО "Ровногаз" готовит газовые сети к осенне-зимнему сезону

Газовый вентиль (УНИАН)

Сумма инвестиций в сети, предусмотренная тарифом, покрывает только половину потребностей системы

С начала года специалисты АО "Ровногаз" провели комплексное приборное обследование 5400 км газовых сетей, выполнили капитальный ремонт 3,15 км газопроводов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для бесперебойного и безаварийного газоснабжения в осенне-зимний период, работники АО "Ровногаз" выполнили и продолжают выполнять комплекс важных мероприятий. По словам пресс-службы, также был осуществлен капитальный ремонт 20 задвижек и капитальный ремонт 34 установок электрохимической защиты, которые защищают газовые сети от коррозии.

"Чтобы избежать аварий и остановок газоснабжения в период холодов, специалисты компании постоянно проверяют и ремонтируют газовые сети и сооружения на них. Несмотря на то, что газораспределительная система функционирует непрерывно, такую работу важно проводить на протяжении всего года", - говорит технический директор АО "Ровногаз" Виталий Климчук.

В пресс-службе отметили, что за значительный срок эксплуатации газораспределительные сети Ровенской области требуют значительных капиталовложений для реконструкции и модернизации. Имеющийся уровень предусмотренных в тарифе инвестиций покрывает необходимые затраты на модернизацию сетей только на 50%.