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АТ "Рівнегаз" готує газові мережі до осінньо-зимового сезону

Рівне, Вівторок 18 серпня 2020 16:43
АТ "Рівнегаз" готує газові мережі до осінньо-зимового сезону
Газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Сума інвестицій в мережі, передбачена тарифом, покриває лише половину потреб системи

З початку року фахівці АТ "Рівнегаз" провели комплексне приладове обстеження 5400 км газових мереж, виконали капітальний ремонт 3,15 км газопроводів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Для безперебійного та безаварійного газопостачання в осінньо-зимовий період, працівники АТ "Рівнегаз" виконали і продовжують виконувати комплекс важливих заходів. За словами прес-служби, також було здійснено капітальний ремонт 20 засувок та капітальний ремонт 34 установок електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії.

"Щоб уникнути аварій та зупинок газопостачання в період холодів, фахівці компанії постійно перевіряють і ремонтують газові мережі та споруди на них. Зважаючи на те, що газорозподільна система функціонує безперервно, таку роботу важливо проводити впродовж всього року", - говорить технічний директор АТ "Рівнегаз" Віталій Климчук.

У прес-службі зазначили, що через значний термін експлуатації газорозподільні мережі Рівненської області потребують значних капіталовкладень для реконструкції та модернізації. Наявний рівень передбачених в тарифі інвестицій покриває необхідні витрати на модернізацію мереж тільки на 50%.

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