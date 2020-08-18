АТ "Рівнегаз" готує газові мережі до осінньо-зимового сезону

Газовий вентиль (УНІАН)

Сума інвестицій в мережі, передбачена тарифом, покриває лише половину потреб системи

З початку року фахівці АТ "Рівнегаз" провели комплексне приладове обстеження 5400 км газових мереж, виконали капітальний ремонт 3,15 км газопроводів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Для безперебійного та безаварійного газопостачання в осінньо-зимовий період, працівники АТ "Рівнегаз" виконали і продовжують виконувати комплекс важливих заходів. За словами прес-служби, також було здійснено капітальний ремонт 20 засувок та капітальний ремонт 34 установок електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії.

"Щоб уникнути аварій та зупинок газопостачання в період холодів, фахівці компанії постійно перевіряють і ремонтують газові мережі та споруди на них. Зважаючи на те, що газорозподільна система функціонує безперервно, таку роботу важливо проводити впродовж всього року", - говорить технічний директор АТ "Рівнегаз" Віталій Климчук.

У прес-службі зазначили, що через значний термін експлуатації газорозподільні мережі Рівненської області потребують значних капіталовкладень для реконструкції та модернізації. Наявний рівень передбачених в тарифі інвестицій покриває необхідні витрати на модернізацію мереж тільки на 50%.