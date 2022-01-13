В АО "Ровногаз" будет действовать седьме РГК Образовательное пространство

12 января на базе АО "Ровногаз" открыли собственный Центр обучения. Он стал седьмым Образовательным пространством в сети Региональной газовой компании.

В новом Образовательном пространстве обустроены теоретический и практический классы и класс виртуальной реальности. Здесь будут проводить адаптационное обучение для новых сотрудников и профессиональную переподготовку.

"Газовая отрасль нуждается в узких специалистах. Идея развития собственных учебных центров зародилась во Львовской бизнес-школе. Мы заботимся о развитии качественного образования на предприятиях, ведь наши работники чтобы иметь соответствующую компетенцию и специализацию учатся постоянно. Открытие образовательного пространства - это своеобразный старт, который дает компания каждому газовику для обучения и карьерного роста" - отметил директор по персоналу РГК Константин Ерофтеев.

Отмечается, что проводить обучение для работников технических специальностей компании будут семь сертифицированных тренеров. Практичный класс оснащен образцами современного оборудования производства RGC Production. Здесь молодые специалисты смогут оттачивать свои навыки в работе с газовыми приборами и газовым оборудованием собственного производства и от ведущих производителей мира.

Фото: открытие нового РГК Образовательного пространства (пресс-служба "Ровногаза")

"Самое ценное достояние компании – наш внутренний клиент, работник, специалист, который в учебном центре получит ряд практических и теоретических знаний. В этом году запланирована переподготовка для 700 работников производственных профессий. Мы стремимся привлекать молодежь, чтобы специалисты и выпускники профтехучилищ и вузов не ехали за границу, а оставались работать в Украине", – отметил председатель АО "Ровногаз" Павел Козюк.

В РГК образовательном пространстве планируют также реализовывать проекты по профориентации и дуальному образованию совместно с учебными заведениями региона.

В планах РГК открытие 16 образовательных пространств в разных областях Украины.