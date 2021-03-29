АО "Харьковгоргаз" поверил свыше 2 тысяч бытовых счетчиков

"Поверка счетчиков ставит целью определение погрешностей учета газа, а также случаи противозаконного вмешательства в их работу. С начала года выявлено 76 счетчиков, в работу которых вмешались различными методами. Часть из которых новые, приобретенные потребителями. Случаи вмешательства легко обнаруживаются во время проверки в лаборатории. Самыми распространенными способами вмешательства в работу счетчиков является срыв пломб прибора учета, установление поддельных пломб, подрыв стекла счетного механизма, повреждения отсчетных колес, установка встроенных магнитов, и тому подобное", - говорится в сообщении.

В случае выявления во время проверки коммерческого узла учета газа или его составляющих или контрольного осмотра узла учета наличия признаков несанкционированного вмешательства в работу счетчика, представитель Оператора ГРС составляет Акт нарушения и выполняется демонтаж счетчика на экспертизу.

По словам пресс-службы, экспертиза счетчиков осуществляется специалистами государственного предприятия ГП "Укрметртестстандарт" и представителями АО "Харьковгоргаз" в присутствии потребителя.

"Если во время проверки или контрольного осмотра счетчика представитель газораспределительной компании выявляет повреждения пломб, самого счетчика, признаки несанкционированного вмешательства в его работу и тому подобное, он должен составить акт о нарушении. В соответствии с ним счетчик демонтируют и составляют протокол о направлении на экспертизу", - говорится в сообщении.

В случае, если экспертиза подтверждает факт вмешательства, его рассматривает комиссия, к участию в которой приглашают также представителей государственного предприятия "Укрметртестстандарт" и территориального органа НКРЭКУ. Комиссия устанавливает сумму ущерба и рассчитывает объем газа, который мог быть использован за период несанкционированного вмешательства.

"Такой расчет производится по предельным объемам потребления природного газа населением с учетом всех газовых приборов потребителя. Также нарушитель должен оплатить расходы, связанные с демонтажем и транспортировкой счетчика, экспертизой и ремонтом или установкой нового счетчика взамен поврежденного", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в случае неуплаты убытков дело передается в суд.

"Последствия вмешательства в работу счетчика могут обойтись недобросовестным клиентам компании иногда в десятки раз дороже стоимости "сэкономленного" природного газа. Если по результатам поверки нарушений или отклонений в работе прибора не выявлено, то он считается годным и его устанавливают на прежнем месте", - говорится в сообщении.