АТ "Харківміськгаз" повірив понад 2 тисячі побутових лічильників

"Повірка лічильників ставить на меті визначення похибок обліку газу, а також випадки протизаконного втручання в їх роботу. Від початку року виявлено 76 лічильників, в роботу яких втрутились різними методами. Частина з яких нові, придбані споживачами. Випадки втручання легко виявляються під час перевірки у лабораторії. Найпоширенішими способами втручання в роботу лічильників є зрив пломб приладу обліку, встановлення фальшивих пломб, підрив скла лічильного механізму, пошкодження відлікових колес, встановлення вбудованих магнітів, тощо", - йдеться у повідомленні.

У разі виявлення під час перевірки комерційного вузла обліку газу чи його складових або контрольного огляду вузла обліку наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу лічильника, представник Оператора ГРМ складає Акт порушення та виконується демонтаж лічильника на експертизу.

За словами прес-служби, експертиза лічильників здійснюється спеціалістами державного підприємства ДП "Укрметртестстандарт" та представниками АТ "Харківміськгаз" в присутності споживача.

"Якщо під час перевірки або контрольного огляду лічильника представник газорозподільної компанії виявляє пошкодження пломб, самого лічильника, ознаки несанкціонованого втручання в його роботу тощо, він має скласти акт про порушення. Згідно з ним лічильник демонтують та складають протокол про направлення на експертизу", - йдеться у повідомленні.

В разі, якщо експертиза підтверджує факт втручання, його розглядає комісія, до участі в якій запрошують також представників державного підприємства "Укрметртестстандарт" та територіального органу НКРЕКП. Комісія встановлює суму збитків та розраховує об’єм газу, який міг бути використаний за період несанкціонованого втручання.

"Такий розрахунок проводиться за граничними об’ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів споживача. Також порушник має сплатити витрати, пов’язані з демонтажем і транспортуванням лічильника, експертизою та ремонтом чи встановленням нового лічильника замість пошкодженого", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що у разі несплати збитків справа передається до суду.

"Наслідки втручання у роботу лічильника можуть обійтися недобросовісним клієнтам компанії подекуди в десятки разів дорожче за вартість "заощадженого" природного газу. Якщо за результатами повірки порушень або відхилень в роботі приладу не виявлено, то він вважається придатним і його встановлюють на попередньому місці", - йдеться у повідомленні.