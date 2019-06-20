АО "Харьковгаз" продиагностирует 3,7 тыс. км газовых сетей области

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В подавляющем большинстве случаев повреждения возникают на газопроводах, эксплуатируемых более 40 лет

С начала года АО "Харьковгаз" провело комплексное приборное обследование более 1 тыс. км распределительных газопроводов. Всего, в этом году необходимо проверить 3,7 тыс. км газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во время диагностики специалистами компании выявлено 240 повреждений на газовых сетях. В подавляющем большинстве случаев повреждения возникают на газопроводах, эксплуатируемых более 40 лет.

"В Харьковской области 1,5 тыс. км газопроводов отработали свои сроки эксплуатации. Чем старше газопровод, тем больше риск аварийной ситуации на нем. Поэтому газовые сети старше 40 лет обязательно диагностируются ежегодно. Из-за старения газораспределительной системы, в этом году в области будет обследовано на 200 км газопроводов больше чем в прошлом. Что касается замены изношенных сетей, тарифом на распределение и инвестиционной программой, утвержденными НКРЭКУ для АО "Харьковгаз", предусмотрены расходы на сети, сооружения и оборудование на них - 11 млн гривен в год", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, учитывая протяженность изношенных сетей, реальная потребность составляет 200 млн гривен.

"Как и в случае с человеком, чем старше возраст газопровода, тем больше внимания необходимо уделять. И здесь важно наличие современного оборудования, инструментов, опыт и квалификация специалистов, которые диагностируют сети", - отметил начальник лаборатории электрохимической защиты газопроводов АО "Харьковгаз" Олег Плиско.

В компании также сообщили, что наибольший объем работ по комплексному обследованию газопроводов приходится на летний период. "Во время диагностики с помощью специальных высокоточных приборов проводится техническая оценка состояния газопровода, измерение толщины стенки металла трубы, изоляции, выявляются коррозионные процессы, места повреждений газопроводов и утечек газа. Это позволяет предупредить аварийные ситуации на сетях в отопительном сезоне. Но, из-за низких тарифных заработных плат, установленных регулятором - НКРЭКУ, АО "Харьковгаз" не хватает персонала. Сейчас в компании вакантно более 40% специалистов и рабочих профессий", - говорится в сообщении пресс-службы.