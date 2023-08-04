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Анулювали візи та неодноразово допитували. Китай поскандалив із РФ через туристів

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П'ятниця 04 серпня 2023 21:33
Анулювали візи та неодноразово допитували. Китай поскандалив із РФ через туристів Фото: Китай поскандалив із РФ через туристів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Китай поскандалив із Росією через відмову у в'їзді в країну кільком китайським громадянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Жорстокі та надмірні дії російських правоохоронних органів у цьому інциденті серйозно порушили законні права та інтереси китайських громадян", - йдеться в повідомленні посольства Китаю в Москві.

У дипломатичному представництві заявили, що 29 липня під час спроби перетнути російсько-казахстанський кордон п'ятеро його громадян були "неодноразово допитані протягом чотирьох годин" на контрольно-пропускному пункті. У в'їзді їм було відмовлено, а туристичні візи анульовано.

Рідкісна критика різко контрастує з дружбою "без кордонів", проголошеною главою КНР Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним минулого року.

Посольство заявило, що після вивчення відеозапису, наданого учасниками інциденту, воно звернулося до МЗС Росії, Федеральної служби безпеки і Федеральної прикордонної служби.

Зв'язки Китаю і Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Зазначимо, що Сполучені Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України або сприяння в ухиленні від санкцій.

До того ж Китай має вплив на РФ. Зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.

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