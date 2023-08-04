Аннулировали визы и неоднократно допрашивали. Китай поскандалил с РФ из-за туристов
Китай поскандалил с Россией из-за отказа во въезде в страну нескольким китайским гражданам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Жестокие и чрезмерные действия российских правоохранительных органов в этом инциденте серьезно нарушили законные права и интересы китайских граждан", - говорится в сообщении посольства Китая в Москве.
В дипломатическом представительстве заявили, что 29 июля при попытке пересечь российско-казахстанскую границу пятеро его граждан были "неоднократно допрошены в течение четырех часов" на контрольно-пропускном пункте. Во въезде им было отказано, а туристические визы аннулированы.
Редкая критика резко контрастирует с дружбой "без границ", провозглашенной главой КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом году.
Посольство заявило, что после изучения видеозаписи, предоставленной участниками инцидента, оно обратилось в МИД России, Федеральную службу безопасности и Федеральную пограничную службу.
Связи Китая и России
Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.
Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.
Отметим, что Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций.
К тому же, Китай имеет влияние на РФ. В частности, лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского диктатора Владимира Путина от ядерного удара по Украине.
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