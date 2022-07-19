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Антоновский мост в Херсоне после обстрела остается пригодным для эксплуатации

Фото: Антоновский мост в Херсоне после артобстрела остается пригодным (facebooc.com/ministryo.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Антоновский мост в Херсоне, который сегодня попал под артиллерийский обстрел, сейчас пригоден к эксплуатации, несмотря на повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.

"Антоновский мост поврежден, но пока пригоден для эксплуатации. Детали узнаем из официальных комментариев Вооруженных силу Украины", - написал Соболевский.

Напомним, сегодня в оккупированном Херсоне обстреляли Антоновский мост. На видео видно, что повреждена проезжая часть моста, а вот опорные конструкции уцелели. Очевидно поэтому мост остается пригодным к эксплуатации.

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Херсон