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Антонівський міст у Херсоні після обстрілу залишається придатним для експлуатації

Фото: Антонівський міст у Херсоні після артобстрілу лишається придатним до експлуатації (facebooc.com/ministryo.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Антонівський міст у Херсоні, який сьогодні потрапив під артилерійський обстріл, нині придатний до експлуатації, попри пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Антонівський міст ушкоджений, але поки придатний для експлуатації. Деталі дізнаємось із офіційних коментарів Збройних силу України", - написав Соболевський.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Херсоні обстріляли Антонівський міст. На відео видно, що пошкоджена проїжджа частина мосту, а ось опорні конструкції вціліли. Очевидно тому міст залишається придатним до експлуатації.

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Херсон