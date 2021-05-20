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На "Антонове" начали сборку Ан-178 для армии. Уже сделали первый фюзеляж

Автор: РБК-Украина

На авиационном заводе "Антонов" начали сборку самолетов Ан-178 для украинской армии. Сегодня состоялась церемония выкатки первого фюзеляжа.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, в прошлом году "Антонов" получил заказ под государственные гарантии на строительство трех военно-транспортных самолетов Ан-178-100Р. Контракт рассчитан до 2024 года, но первый самолет планируют передать украинским военным уже весной 2023 года.

"Сегодня на ГП "Антонов" состоялась официальная церемония выкатки первого фюзеляжа Ан-178-100Р для нужд Воздушных сил ВСУ. Конечно, впереди еще много работы - интеграция импортозамещенных комплектующих, этап испытаний и т.д., но очередной важный шаг в процессе восстановления авиационной отрасли страны сделан", - отметил Уруский.

Фото: церемония выкатки фюзеляжа (РБК-Украина)

Фото: церемония выкатки фюзеляжа (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что Украина впервые за годы независимости заказала украинскому предприятию производство самолетов для нужд армии.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого году заявлял, что расходы на армию сокращать не будут.

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