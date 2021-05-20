На "Антонові" почали збірку Ан-178 для армії. Вже зробили перший фюзеляж

За його словами, минулого року "Антонов" отримав замовлення під державні гарантії на будівництво трьох військово-транспортних літаків Ан-178-100р. Контракт розрахований до 2024 року, але перший літак планують передати українським військовим вже навесні 2023 року.

"Сьогодні на ДП "Антонов" відбулася офіційна церемонія викочування першого фюзеляжу Ан-178-100р для потреб Повітряних сил ЗСУ. Звичайно, попереду ще багато роботи - інтеграція імпортозаміщених комплектуючих, етап випробувань і т.д., але черговий важливий крок у процесі відновлення авіаційної галузі країни зроблено", - зазначив Уруський.

Фото: церемонія викочування фюзеляжу (РБК-Україна)

Фото: церемонія викочування фюзеляжу (РБК-Україна)