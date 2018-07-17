"Антонов" совместно со швейцарской компанией будет производить беспилотные летательные аппараты

ГП "Антонов" и швейцарская компания "AIR-ION Technologies SA" подписали соответствующий меморандум

ГП "Антонов" и швейцарская компания "AIR-ION Technologies SA" подписали меморандум о налаживании партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и изготовлении гибридных и электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба ГП.

Сообщается, что летательные аппараты будут производиться на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы разработки компании "AIR-ION Technologies SA" для выполнения различных гражданских и военных задач.

Предварительно запланировано производство четырех типов БПЛА с максимальной взлетной массой 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км/ч.

"ГП "Антонов" будет принимать участие в разработке планера этих летательных аппаратов, изготовлении образцов для опытов, проведении их испытаний, сертификации, а в перспективе на производственных мощностях ГП "Антонов" планируется наладить линию по серийному производству БПЛА", - сообщают в ГП.

Напомним, ранее сегодня в ГП "Антонов" сообщили, что Нацполиция возбудила уголовное производство в отношении должностных лиц Росавиации и группы "Волга-Днепр" (РФ) за подделку сертификатов летной годности самолетов "Руслан". Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет.