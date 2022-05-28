В "Антонов" прокомментировали информацию об утилизации "Мрии"

Компания "Антонов" опровергла информацию о якобы утилизации остатков крупнейшего в мире самолета "Мрия", который уничтожили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Антонов" в Facebook .

"В сети Интернет широко распространяется ложная информация о "вывозе из аэропорта "Киев-Антонов-2" агрегатов самолета Ан-225 "Мрия" с целью их дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что для распространения неправдивой информации послужило видео, которое было снято "пиратским" способом без согласования с "Антонов".

В "Антонов" добавили, что компания тесно сотрудничает с правоохранительными и следственными органами при сборе доказательств преступлений, которые совершили российские военные.