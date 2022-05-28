В "Антонов" прокоментували інформацію про утилізацію "мрії"

Компанія "Антонов" спростувала інформацію про нібито утилізацію залишків найбільшого в світі літака "Мрія", який знищили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "Антонов" в Facebook .

"У мережі Інтернет широко поширюється неправдива інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації", - йдеться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що для поширення неправдивої інформації послужило відео, яке було знято "піратським" способом без узгодження з "Антонов".

В "Антонов" додали, що компанія тісно співпрацює з правоохоронними та слідчими органами при зборі доказів злочинів, які скоїли російські військові.