В Антонівці через мороз відмовили генератори. За допомогою них у селищі подавали воду

У селищі Антонівка Херсонської області через різке похолодання відмовили генератори, за допомогою яких подавали воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Низькі температури повітря, які наразі встановились у регіоні, вплинули на роботу житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади", - повідомив Мрочко.

Так, за його словами, сьогодні відмовили генератори, за допомогою яких в Антонівці подавали воду.

Начальник МВА зазначив, що аварійні бригади водоканалу вже працюють. Найближчим часом проблема буде усунута і час подачі води буде подовжений.

Також він нагадав, що в Антонівці відсутня електрика. Провести там ремонтні роботи неможливо через те, що ворог дуже близько і територія під постійними обстрілами.

У селищі також відсутнє цілодобове водопостачання. Але вода в жителів є. Її подають за графіком з 11:00 до 15:00 з допомогою генераторів.

Негода в Україні

Нагадаємо, що 8 січня погода різко погіршилася по всій території України. Через потужний мороз, шквальний вітер та опади знеструмлені сотні населених пунктів. Також у низці регіонів є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.

Детальніше про ситуацію в різних містах України внаслідок погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.