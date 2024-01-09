В Антоновке из-за мороза отказали генераторы. С помощью них в поселке подавали воду

В поселке Антоновка Херсонской области из-за резкого похолодания отказали генераторы, с помощью которых подавали воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"Низкие температуры воздуха, которые сейчас установились в регионе, повлияли на работу жилищно-коммунального хозяйства Херсонского городского территориального общества", - сообщил Мрочко.

Так, по его словам, сегодня отказали генераторы, с помощью которых в Антоновке подавали воду.

Начальник МВА отметил, что аварийные бригады водоканала уже работают. В ближайшее время проблема будет устранена и время подачи воды будет продлено.

Также он напомнил, что в Антоновке отсутствует электричество. Провести там ремонтные работы невозможно из-за того, что враг очень близок и территория под постоянными обстрелами.

В поселке также отсутствует круглосуточное водоснабжение. Но вода у жителей есть. Ее подают по графику с 11:00 до 15:00 при помощи генераторов.

Непогода в Украине

Напомним, что 8 января погода резко ухудшилась по всей территории Украины. Из-за мощного мороза, шквального ветра и осадков обесточены сотни населенных пунктов. Также в ряде регионов есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.

Подробнее о ситуации в разных городах Украины вследствие ухудшения погоды - читайте в материале РБК-Украина.