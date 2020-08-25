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Антоненко продовжили арешт у справі Шеремета

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 20:52
Антоненко продовжили арешт у справі Шеремета
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Антоненко пробуде під вартою до 23 жовтня

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Андрія Кузьменка, який є підозрюваним у справі про вбивстві журналіста Павла Шеремета. Антоненко пробуде під вартою до 23 жовтня.

Про це повідомляють "Грати".

Також були продовжені терміни запобіжних заходів та Юлії Кузьменко, яка знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. За ще одну підозрювану у справі Яну Дугарь раніше був внесений застава.

Нагадаємо, в грудні минулого року правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві Шеремета трьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненко.

Як повідомляло РБК-Україна, до середини серпня Антоненко і Кузьменко вручили обвинувальні акти, при цьому адвокати Дугарь відмовилися отримувати звинувачення.

Раніше повідомлялося, що підозрюваних у вбивстві Шеремета будуть судити присяжні, перше засідання по суті призначено на 4 вересня.

сьогодні в Україні випустили документальний фільм про вбивство журналіста Павла Шеремета.

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