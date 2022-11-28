Антиурядові протести у Китаї викликали падіння курсу юаня

Протести спалахнули по всьому Китаю і поширилися на кілька міст після пожежі у квартирі, внаслідок якої загинули 10 людей у місті Урумчі на крайньому заході країни. У неділю ввечері в Шанхаї відбулися зіткнення сотень демонстрантів та поліції.

"Ми дійсно дивимося на реакцію уряду на те, що відбувається", - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень у Pepperstone, зазначивши, що вона може бути "непередбачуваною".

Суворі обмеження Китаю у зв'язку з COVID завдали тяжких втрат його економіці, і влада вжила різних заходів для пожвавлення зростання.

"Компанії (у Китаї) наразі стикаються зі слабкими роздрібними продажами через збільшення числа випадків COVID та падіння цін на житло через незавершені проекти", - сказала Ірис Панг, головний економіст ING по Великому Китаю.

Останні події в Китаї, схоже, не змогли зупинити падіння долара США в останні кілька тижнів, яке відбувається в надії, що Федеральна резервна система незабаром уповільнить темпи підвищення ставок.

Голова ФРС Джером Пауелл має виступити з доповіддю про перспективи економіки США та ринку праці на заході Brookings Institution у середу, що може дати більше інформації про перспективи грошово-кредитної політики США.

Стівен Галло, голова європейського відділу валютної стратегії BMO Capital Markets, сказав, що падіння прибутковості облігацій США робить долар менш привабливим.

"Стан ризику на світових ринках, пов'язаний із ситуацією з COVID у Китаї, мабуть, проявляється в більш низькій прибутковості за довгостроковими суверенними боргами", - сказав він.

Індекс долара США у понеділок, 28 листопада, знизився на 0,66% до 105,65. Євро зріс на 0,41% до 1,0445 доларів, а фунт стерлінгів зріс на 0,17% до 1,21 долара.