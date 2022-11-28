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Антиправительственные протесты в Китае вызвали падение курса юаня

Фото: протесты в Китае привели к падению юаня (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Антиправительственные протесты в Китае привели к снижению курса юаня до двухнедельного минимума. Офшорный юань потерял 0,5%, снизившись до 7,199 за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Протесты вспыхнули по всему Китаю и распространились на несколько городов после пожара в квартире, в результате которого погибли 10 человек в городе Урумчи на крайнем западе страны. В воскресенье вечером в Шанхае произошли столкновения сотен демонстрантов и полиции.

"Мы действительно смотрим на реакцию правительства на происходящее", - сказал Крис Уэстон, руководитель отдела исследований в Pepperstone, отметив, что она может быть "непредсказуема".

Строгие ограничения Китая в связи с COVID нанесли тяжелый урон его экономике, и власти приняли различные меры для оживления роста.

"Компании (в Китае) в настоящее время сталкиваются со слабыми розничными продажами из-за увеличения числа случаев COVID и падения цен на жилье из-за незавершенных проектов", - сказала Ирис Панг, главный экономист ING по Большому Китаю.

Последние события в Китае, похоже, не смогли остановить падение доллара США в последние несколько недель, которое происходит в надежде на то, что Федеральная резервная система вскоре замедлит темпы повышения ставок.

Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить с докладом о перспективах экономики США и рынка труда на мероприятии Brookings Institution в среду, что может дать больше информации о перспективах денежно-кредитной политики США.

Стивен Галло, глава европейского отдела валютной стратегии BMO Capital Markets, сказал, что падение доходности облигаций США делает доллар менее привлекательным.

"Состояние риска на мировых рынках, связанное с ситуацией с COVID в Китае, по-видимому, проявляется в более низкой доходности по долгосрочным суверенным долгам", - сказал он.

Индекс доллара США в понедельник, 28 ноября, снизился на 0,66% до 105,65. Евро вырос на 0,41% до 1,0445 доллара, а фунт стерлингов вырос на 0,17% до 1,21 доллара.

Напомним, мировые цены на нефть упали 28 ноября из-за антиковидных протестов в Китае.

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