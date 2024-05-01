Антициклон впевнено розташувався в Україні: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21 +26 градусів. При цьому вночі очікується +8 +13 градусів.

"І така синоптична ситуація чи не найкомфортніша в році - і тепло, і вночі навіть можна спати з відкритими кватирками. Антициклон впевнено розташувався в Україні, тому й - сухо", - зазначила синоптик.

Однак завтра у Сумській та Харківській областях є ймовірність періодичних короткочасних дощів.

Погода в столичному регіоні

У Києві в четвер також буде тепло і сонячно. Максимальна температура повітря становитиме +22 +24 градуси.