Антициклон впевнено розташувався в Україні: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Погода в Україні буде сонячною та теплою у четвер, 2 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталки Діденко в Facebook.
Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21 +26 градусів. При цьому вночі очікується +8 +13 градусів.
"І така синоптична ситуація чи не найкомфортніша в році - і тепло, і вночі навіть можна спати з відкритими кватирками. Антициклон впевнено розташувався в Україні, тому й - сухо", - зазначила синоптик.
Однак завтра у Сумській та Харківській областях є ймовірність періодичних короткочасних дощів.
У Києві в четвер також буде тепло і сонячно. Максимальна температура повітря становитиме +22 +24 градуси.
Згідно з попереднім прогнозом Укргідрометцентру, Україну вже в першій чи другій декаді травня очікує прихід метеорологічного літа. Воно настане трохи раніше, ніж зазвичай, адже в середньому літо в Україну приходить у другій половині травня.
Очікується, що травень буде теплішим за середні багаторічні показники. Середня температура повітря в більшості регіонів буде на 1-2 градуси вище норми.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.