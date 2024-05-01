Антициклон уверенно расположился в Украине: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Максимальная температура воздуха в течение дня составит +21 +26 градусов. При этом ночью ожидается +8 +13 градусов.

"И такая синоптическая ситуация едва ли не самая комфортная в году - и тепло, и ночью даже можно спать с открытыми форточками. Антициклон уверенно расположился в Украине, поэтому и - сухо", - отметила синоптик.

Однако завтра в Сумской и Харьковской областях есть вероятность периодических кратковременных дождей.

Погода в столичном регионе

В Киеве в четверг также будет тепло и солнечно. Максимальная температура воздуха составит +22 +24 градуса.