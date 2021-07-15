Антициклон рушится: завтра в Украине ожидаются дожди и жара до +35

"Антициклон постепенно рушится, неустойчивость атмосферы усиливается, соответственно завтра в определенных регионах в дневные часы на небе будет больше кучевых облаков, иногда с кратковременными дождями", - говорится в сообщении.

Так, завтра в Украине будет без осадков. Однако днем в северных, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет переменным, 3-5 м / с.

Температура ночью составит +18 +23 градуса, а днем +30 +35. В Карпатах обещают +23-28 градусов днем и +11 +16 ночью.