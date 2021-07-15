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Антициклон руйнується: завтра в Україні очікуються дощі і спека до +35

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 16 липня, в Україні в декількох регіонах очікується хмарна погода. Синоптики не виключають короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

"Антициклон поступово руйнується, нестійкість атмосфери посилюється, відповідно завтра в певних регіонах в денні години на небі буде більше купчастих хмар, іноді з короткочасними дощами", - йдеться в повідомленні.

Так, завтра в Україні буде без опадів. Проте вдень у північних, східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза.

Вітер буде змінним, 3-5 м / с.

Температура вночі становитиме + 18 +23 градуси, а вдень +30 + 35. У Карпатах обіцяють + 23-28 градусів вдень і +11 +16 вночі.

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