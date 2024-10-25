Антициклон продовжить "гуляти". Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

"Ймовірність у суботу невеликого дощу від Чернігівської через Черкаську область до Криму. Але дуже вже кволого. 26-27 жовтня в Україні переважно все ж без істотних опадів", - розповіла Діденко.

За її словами, температура повітря особливо не зміниться.

"Вночі буде холодно, 0, +6 градусів, вдень найтепліше в західній частині, +12...+18 градусів, найхолодніше в східній, +9...+12 градусів. У більшості областей України впродовж дня +10...+14 градусів", - зазначила синоптик.

Нічні заморозки

За даними "Укргідрометцентру", заморозки вночі 26 жовтня очікуються в западних областях - у Львівській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Хмельницькій областях. Найхолодніше вночі буде у Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській областях, до -1.

Вночі 27 жовтня заморозки очікуються на сході - у Донецькій, Луганській, Харківській областях. Найхолодніше вночі буде у Луганській області, до -2. В інших регіонах вночі очікується "плюсова" температура. Найтепліше у Києві, до +8 та на півдні, в Одеській області, до +10 градусів.

Рекордні денні +18 градусів

Вдень 26 жовтня тепліше всього буде у Львівській, Чернівецькій областях - до +17 градусів, а у Закарпатській - до +18.

Вдень 27 жовтня тепліше всього буде у південних та західних областях до +17, +18 градусів. Найхолодніше вдень буде в Луганській області, максимально до +11.

У Києві в суботу та неділю буде без опадів, вночі +3...+6 градусів, вдень +11, +12 градусів.

Погода в Україні на 26-27 жовтня (meteo.gov.ua)