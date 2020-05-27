Антитабачный законопроект приведет к росту контрабандной торговли сигаретами, - эксперт

Принятие антитабачного законопроекта №2813, которым предусматривается усиление ограничения деятельности табачной индустрии в Украине, приведет к активному росту контрабандной торговли сигаретами и заметному уменьшению бюджетных поступлений.

Об этом написал экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

"Законопроект №2813 - это типичный образец применяемой ныне технологии законотворчества: материализация мыслей, почерпнутых в грантовых структурах на основе нескольких презентаций, плюс полное непонимание базовых рисков для страны. В такие законопроекты после их принятия очень легко вползает частный интерес. Вместо регулируемого в интересах государства рынка, где хоть отчасти можно реализовывать системные программы по ограничению вреда для здоровья нации, получим рынок дешевых "самокруток" и стандартизированную по упаковкам контрабанду", - отметил эксперт.

По мнению экономиста, одним из наиболее противоречивых положений данного законопроекта является введение единой упаковки для всех сигарет.

"Тема "стандартной пачки" или "единого стандарта упаковки" была использована в шести странах мира и практически везде привела к одинаковым результатам. Например, в Австралии сокращение количества курильщиков за 2 года составил 0,55%. С другой стороны, сегмент потребления сместился в сторону дешевых сигарет и контрабандной продукции. То есть удар по здоровью нации и бюджетных поступлениях намного превысил незначительный показатель снижения числа курильщиков", - добавляет эксперт.

По его словам, вероятными изменениями законодательства воспользуются табачные контрабандисты.

"Почему контрабандисты "ждут" на принятие этого закона? Контролировать оборот "тары" практически невозможно, а вот себестоимость и технология подделки заметно сократится, ведь все унифицировано и гораздо легче поставить на поток унифицированный контрафакт, чем подделать индивидуальные корпоративные упаковки", - считает экономист.

В свою очередь, это приведет к значительному уменьшению налоговых поступлений в государственный бюджет Украины, отмечает Кущ.

"Единый стандарт - это рост себестоимости легальной продукции и ее цены. Чем больше себестоимость, тем ниже официальные продажи и меньше акцизных сборов. И тем больше дешевых сигарет на рынке, а контрафакта на границе. Я имел возможность ознакомиться с отчетом известной компании PWC, согласно которому принятие этого закона принесет Украине убытков на 15 млрд грн", - подытожил Кущ.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за нелегальной торговли сигаретами бюджет недополучил в 2019 году почти 5 млрд грн. Более трети нелегальных 3,5 млрд шт. сигарет в прошлом году украинцы приобрели у уличных торговцев.