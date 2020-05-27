Антитютюновий законопроект призведе до зростання контрабандної торгівлі сигаретами, - експерт

Прийняття антитютюнового законопроекту №2813, яким передбачається посилення обмежень діяльності тютюнової індустрії в Україні, призведе до активного зростання контрабандної торгівлі сигаретами та помітного зменшення бюджетних надходжень.

Про це написав економіст Олексій Кущ на своїй сторінці в Facebook.

"Законопроект №2813 - це типовий зразок застосовуваної нині технології законотворчості: матеріалізація думок, почерпнутих в грантових структурах на основі кількох презентацій, плюс повне нерозуміння базових ризиків для країни. В такі законопроекти після їх прийняття дуже легко вповзає приватний інтерес. Замість регульованого в інтересах держави ринку, де хоч почасти можна реалізовувати системні програми по обмеженню шкоди для здоров’я нації, отримаємо ринок дешевих "самокруток" і стандартизовану по упаковках контрабанду", - зазначив експерт.

На думку економіста, одним із найбільш суперечливих положень даного законопроекту є введення єдиної упаковки для всіх цигарок.

"Тема "стандартної пачки" чи "єдиного стандарту упаковки" була використана в шести країнах світу і практично скрізь призвела до однакових результатів. Наприклад, в Австралії скорочення кількості курців за 2 роки склало 0,55%. З іншого боку, сегмент споживання змістився в сторону дешевих сигарет і контрабандної продукції. Тобто удар по здоров’ю нації та бюджетних надходженнях набагато перевищив незначний показник зниження кількості курців", - додає експерт.

За його словами, ймовірними змінами до законодавства скористаються тютюнові контрабандисти.

"Чому контрабандисти "чекають" на прийняття цього закону? Контролювати оборот "тари" практично неможливо, а от собівартість і технологія підробки помітно скоротиться, адже все уніфіковано і набагато легше поставити на потік уніфікований контрафакт, аніж підроблювати індивідуальні корпоративні упаковки", - вважає економіст.

Своєю чергою, це призведе до значного зменшення податкових надходжень до державного бюджету України, наголошує Кущ.

"Єдиний стандарт - це ріст собівартості легальної продукції і її ціни. Чим більша собівартість, тим нижчі офіційні продажі і менше акцизних зборів. І тим більше дешевших сигарет на ринку, а контрафакту на кордоні. Я мав змогу ознайомитися зі звітом відомої компанії PWC, згідно з яким прийняття цього закону принесе Україні збитків на 15 млрд грн", - підсумував Кущ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через нелегальну торгівлю сигаретами бюджет недоотримав у 2019 році майже 5 млрд грн. Більше третини нелегальних 3,5 млрд шт. сигарет торік українці придбали у вуличних торговців.