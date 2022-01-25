Антитабачных активистов обвинили в давлении на легальных производителей

Эксперты приводят пример принятого Радой законопроекта 4358, который в начале января подписал президент. Документ изначально вносила в парламент ОО "Жизнь", которая позиционировала законопроект как имплементирующий в украинское законодательство европейские нормы. Зато в законопроект намеревались внести нормы, о которых большинстве стран Европы никто не говорит. К примеру, норму о запрете выкладки сигарет или запрете продавать сигареты даже совершеннолетним, отмечают журналисты.

"Это следствие именно того, что люди, занимающиеся антитабачными кампаниями, не имеют соответствующих знаний и это действительно одна из таких основных проблем именно в этой сфере. Ни у кого нет ни юридического, ни экономического, ни медицинского образования", - говорит глава экспертного аналитического совета "Украинского аналитического центра" Борис Кушнирук.

Кроме того, согласно ряду исследований, запреты, которые предлагалось ввести, вообще мало влияли бы именно на поведение курильщиков. К примеру, на форму и дизайн упаковки, которые предлагалось стандартизировать, обращают внимание только 2% курильщиков. То есть, на уменьшение курения такое регулирование не влияет.

"Невозможно курильщиков путем жестких запретов заставить бросить курить. То есть это невозможно ни в одной стране мира и поэтому все страны применяют разные хитрые инструменты для этого. Предлагают переходить на никотиновые пластыри, продукцию меньшего риска и многие другие меры, а не путем тупых запретов" , - отмечает координатор экспертной группы "Экономической экспертной платформы" Олег Гетман.

Эксперты убеждают: антитабачные активисты обходят рычаги, которые могли бы уменьшить количество курильщиков и приблизить украинскую борьбу с курением к европейским нормам. Например, что делать с незаконным оборотом сигарет.

"Задействовано было лобби также со стороны антитабачных кампаний, финансируемых "черным" рынком. Со стороны антитабачных кампаний, финансируемых теми же самыми контрафактными производителями. К сожалению, лобби "серых" и "черных" схем в этом случае оказалось сильнее", - уверен исполнительный директор "Украинского института будущего" Вадим Денисенко.

Сейчас, говорится в сюжете, активисты собираются инициировать запрет на видимое размещение сигарет. Однако эксперты убеждены: очередные инициативы антитабачников - как из общественных организаций, так и из парламента - новый удар по легальному бизнесу и рука помощи "теневикам".

"Чем больше они продемонстрируют каких-то активностей, тем больше могут получить потом дополнительных средств и отчитаются, что вот мы старались... Это люди просто на этом живут, причем на протяжении многих лет, иногда десятилетиями", - говорит Борис Кушнирук.