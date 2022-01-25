Антитютюнових активістів звинуватили у тиску на легальних виробників

Експерти наводять приклад ухваленого Радою законопроекту 4358, який на початку січня підписав президент. Документ від початку вносила в парламент ГО "Життя", яка позиціонувала законопроект як такий, що імплементує в українське законодавство європейські норми. Натомість, у законопроект мали намір внести норми, про які більшості країн Європи ніхто не говорить. Наприклад, норму про заборону викладки сигарет або заборону продавати сигарети навіть повнолітнім, відзначають журналісти.

"Це наслідок саме того, що люди, які займаються антитютюновими кампаніями, не мають відповідних знань і це справді одна з таких основних проблем саме в цій сфері. Ні в кого немає ні юридичної, ні економічної, ні медичної освіти", - говорить голова експертної аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Борис Кушнірук.

Крім того, відповідно до низки досліджень, заборони, які пропонувалося запровадити, взагалі мало впливали б саме на поведінку курців. Приміром, на форму і дизайн упакування, які пропонувалося стандартизувати, звертають увагу лише 2% курців. Тобто на зменшення куріння таке регулювання не впливає.

"Неможливо курців шляхом жорстких заборон змусити кинути палити. Тобто це неможливо в жодній країні світу і тому всі країни застосовують різні хитрі інструменти для цього. Пропонують переходити на нікотинові пластирі, продукція меншого ризику і багато-багато інших заходів, а не шляхом тупих заборон", - відзначає координатор експертної групи "Економічної експертної платформи" Олег Гетман.

Експерти переконують: антитютюнові активісти оминають важелі, які могли б зменшити кількість курців і наблизити українську боротьбу з тютюнопалінням до європейських норм. Наприклад, що робити із незаконним обігом цигарок.

"Задіяно було лобі також зі сторони антитютюнових кампаній, які фінансуються чорним ринком. Зі сторони антитютюнових кампаній, які фінансуються тими ж самими контрафактними виробниками. На жаль, лобі сірих і чорних схем у цьому випадку виявилося сильнішим", - впевнений виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" Вадим Денисенко.

Зараз, йдеться в сюжеті, активісти збираються ініціювати заборону видимого розміщення сигарет. Однак експерти переконані: чергові ініціативи антитютюновиків - як із громадських організацій, так і з парламенту - новий удар по легальному бізнесу та рука допомоги тіньовикам.

"Чим більше вони продемонструють якихось активностей, тим більше можуть отримати потім додаткових коштів і прозвітують, що от ми старались... Це люди просто на цьому живуть, причому протягом багатьох років, інколи десятиліттями", - каже Борис Кушнірук.