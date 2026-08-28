Антисемітизму у нас значно менше, ніж у США та Європі, - головний рабин України

"Я тиждень тому повернувся зі США і Канади, де є багато російських наративів і пропаганди. У мене було там багато виступів і я казав: в Україні антисемітизм на нижчому рівні, ніж в Європі чи США, університетах США", - сказав Асман.

Він додав, що зараз в деяких європейських країнах місцевим євреям інколи радять не "підкреслювати" свою національність - тоді як в Україні вони можуть цілком ходити по вулицях у своєму традиційному вбранні, не побоюючись за власну безпеку.

Позиція Асмана щодо судових процесів

Моше Реувен Асман принципово розмежовує власну позицію релігійного лідера та приватні ініціативи окремих представників громади.

Зокрема, він жорстко відреагував на події у ВАКС, коли рабин Йонатан Маркович висловив готовність взяти на поруки ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру.

Моше Асман наголосив, що це була виключно особиста ініціатива Марковича, яка не відображає позицію всієї єврейської спільноти, а використання релігійного статусу в резонансних судових процесах є помилковим змішанням ролей.