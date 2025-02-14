"Антисемітизм державного рівня". Історик розповів про утиски євреїв в СРСР

Як розповідає Расевич, утиски торкнулися інтелектуалів, митців та науковців. Радянська влада ліквідувала Єврейський антифашистський комітет, а євреям обмежили доступ до посад, освіти та науки. Вони також не мали можливості вільно виїжджати за кордон.

"Після повалення царату і після більшовицької революції єврейське походження перестало обмежувати соціальну мобільність євреїв. Раніше в "смузі осілості" євреї були замкнуті, як у в'язниці. Вони не мали права жити в середині Російської імперії: "смуга осілості" в основному припадала на територію Правобережної України", - зазначає історик.

Після революції 1917 року євреї отримали більше можливостей для соціальної мобільності, адже було скасовано "смугу осілості". Однак уже в сталінські часи ситуація різко змінилася, і євреї стали об’єктом переслідувань та дискримінації.

Політика радянського антисемітизму пройшла кілька етапів - від ідеологічних обмежень до побутової юдофобії. Особливо жорстокими репресії стали після Другої світової, коли Сталін розгорнув відкриту антиєврейську кампанію.

"Не варто забувати, що було також інструментальне використання теми євреїв у боротьбі за владу всередині більшовицької партії. Так, про офіційний антисемітизм можна говорити з 1939 року. Хоча прийнято вважати, що таким він став після Другої Світової, коли дійшло до відкритої антиєврейської параної у Йосипа Сталіна", - говорить Расевич.

За його словами, радянська влада використовувала єврейське питання у політичній боротьбі, а сучасна російська пропаганда продовжує маніпулювати пам’яттю про Голокост, щоб протиставити українців і євреїв.