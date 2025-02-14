"Антисемитизм государственного уровня". Историк рассказал о притеснениях евреев в СССР

Как рассказывает Расевич, притеснения коснулись интеллектуалов, художников и ученых. Советская власть ликвидировала Еврейский антифашистский комитет, а евреям ограничили доступ к должностям, образованию и науке. Они также не имели возможности свободно выезжать за границу.

"После свержения царизма и после большевистской революции еврейское происхождение перестало ограничивать социальную мобильность евреев. Раньше в "полосе оседлости" евреи были заперты, как в тюрьме. Они не имели права жить в середине Российской империи: "полоса оседлости" в основном приходилась на территорию Правобережной Украины", - отмечает историк.

После революции 1917 года евреи получили больше возможностей для социальной мобильности, ведь была отменена "полоса оседлости". Однако уже в сталинские времена ситуация резко изменилась, и евреи стали объектом преследований и дискриминации.

Политика советского антисемитизма прошла несколько этапов - от идеологических ограничений до бытовой юдофобии. Особенно жестокими репрессии стали после Второй мировой, когда Сталин развернул открытую антиеврейскую кампанию.

"Не стоит забывать, что было также инструментальное использование темы евреев в борьбе за власть внутри большевистской партии. Так, об официальном антисемитизме можно говорить с 1939 года. Хотя принято считать, что таковым он стал после Второй Мировой, когда дошло до открытой антиеврейской паранойи у Иосифа Сталина", - говорит Расевич.

По его словам, советская власть использовала еврейский вопрос в политической борьбе, а современная российская пропаганда продолжает манипулировать памятью о Холокосте, чтобы противопоставить украинцев и евреев.