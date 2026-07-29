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Санкції Грема проти РФ - це важливий сигнал для Європи, - Зеленський

08:10 29.07.2026 Ср
2 хв
Президент наголосив на важливості санкцій США проти Росії
aimg Юлія Маловічко
Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий санкційний законопроект США проти Росії має значення не лише у контексті тиску на Кремль, а й є важливим сигналом для Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави розповів журналістам після закритої зустрічі із сенаторами у Вашингтоні.

Так, Зеленський заявив, що новий законопроект США про посилення санкцій проти Росії, розроблений покійним сенатором Ліндсі Гремом, має важливе значення не лише для тиску на Кремль, а й для України та її європейських партнерів.

"Санкції, тиск на Росію дуже важливі. Йдеться не лише про гроші, про те, як Росія фінансує цю війну, а й про важливий сигнал для Європи, важливий сигнал для України, велику підтримку для нашого народу", - сказав глава держави.

За його словами, під час зустрічі з американськими колегами у Вашингтоні докладно обговорили значення нових обмежень для РФ та підтримку України.

"Ми дуже вдячні сенаторам та дуже вдячні за цю дискусію. Обговорення було детальним щодо того, як допомогти Україні, і ми вдячні, що цей законопроект має дуже важливе значення", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що посилення санкційного тиску на Росію важливе не лише з погляду обмеження можливостей Кремля фінансувати війну – подібні рішення демонструють єдність союзників України та підтверджують готовність партнерів продовжувати тиск на країну-агресора.

Нагадаємо, 28 липня Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроект про посилення санкцій проти Росії та Ірану , одним із авторів якого був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, зустрівся із понад 60 американськими сенаторами. Важливо: поки що санкції проти РФ схвалено не остаточно, на них чекає ще одне голосування Сенату, що планують встигнути до серпня, а далі слово за Палатою представників.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки