Антирейтинг АЗС по офіційним зарплатам: які мережі у "лідерах"

"БРСМ, що об’єднує понад 4400 працівників із середньо зарплатою… 9500 грн на місяць (це 7800 грн на руки). Це БРСМ нещодавно офіційно підтвердила публікацією у ЗМІ "податкового" звіту. Примітно, що за рік середній рівень офіційної зарплати по групі БРСМ навіть знизився на 8%. У тому ж звіті БРСМ підтвердила мінімальну сплату й решти податків порівняно з колегами по ринку", – повідомив Куюн.

За його словами, до цього антирейтингу традиційно увійшла і мережа МОТТО з показником 7529 грн/міс.

"Нещодавно отримала підтвердження інформація про поглинання МОТТО мережею "Паралель". Остання, до речі, теж зірок з неба не хапає, бо має не набагато більший «зарплатний» показник — 10 602 грн/міс. До цієї ж групи відносять й абсолютного антилідера — вже згадану мережу "Прайм". Вкупі таке об’єднання створює на ринку не тільки потужного гравця із понад 120 АЗС, а й паралельно величезного неплатника податків", – наголосив експерт.

Загалом, за даними Куюна, мережі АЗС з ТОП-5 рейтингу платників платять у середньому своїм працівникам 23 437 грн на місяць. Якби інші мережі платили офіційні зарплати на цьому ж рівні, бюджет додатково отримував би 5 млрд грн зарплатних податків на рік.

"Рівень офіційних окладів - це козирна карта, яку нема чим бити. Виплата у "конвертах" автоматично означає існування в мережі механізму з вилучення готівки з усіма наслідками, шо випливають. І для податківців це має бути найкращим вказівником на схематоз і потенційно "рибні" місця", – підсумував експерт ринку пального.

Як повідомлялось, раніше лабораторні дослідження виявили у зразках бензину з "БРСМ-Нафта" та МOTTO вміст спирту 25-35%, а також перевищення показників сірки, бензолу й підвищений вміст кисню.