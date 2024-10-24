Антирейтинг АЗС по официальным зарплатам: какие сети в "лидерах"

"БРСМ, что объединяет более 4400 работников со средней зарплатой… 9500 грн в месяц (это 7800 грн на руки). Это БРСМ недавно официально подтвердила публикацией в СМИ "налогового" отчета. Примечательно, что за год средний уровень официальной зарплаты по группе БРСМ даже снизился на 8%. В том же отчете БРСМ подтвердила минимальную уплату и остальных налогов по сравнению с коллегами по рынку», – сообщил Куюн.

По его словам, в этот антирейтинг традиционно вошла и сеть МОТТО с показателем 7529 грн/мес.

"Недавно получила подтверждение информация о поглощении МОТТО сетью "Параллель". Последняя, кстати, тоже звезд с неба не хватает, потому что имеет не намного больший «зарплатный» показатель — 10 602 грн/мес. К этой же группе относят и абсолютного антилидера — уже упомянутую сеть "Прайм". Вместе такое объединение создает на рынке не только мощного игрока из более 120 АЗС, но и параллельно огромного неплательщика налогов", - подчеркнул эксперт.

В целом, по данным Куюна, сети АЗС по ТОП-5 рейтингу плательщиков платят в среднем своим работникам 23 437 грн в месяц. Если бы другие сети платили официальные зарплаты на том же уровне, бюджет дополнительно получал бы 5 млрд грн зарплатных налогов в год.

"Уровень официальных окладов - это козырная карта, которую нечем бить. Выплата в "конвертах" автоматически означает существование в сети механизма по изъятию наличных денег. И для налоговиков это должно быть лучшим указателем на схематоз и потенциально "рыбные"". места", – подытожил эксперт рынка горючего.

Как сообщалось, ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина из "БРСМ-Нафта" и МOTTO содержание спирта 25-35%, а также превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода.