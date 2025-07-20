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Антирекорд довіри: Макрона підтримують лише 19% французів

Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Лише 19% французів схвалюють роботу президента Еммануеля Макрона та його прем’єра Франсуа Байру. Опитування показує глибоке розчарування діями влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як виявилось, Макрон, який перебуває при владі з 2017 року, та Франсуа Байру, призначений прем'єр-міністром у грудні минулого року, утворюють найнепопулярнішу виконавчу пару Франції.

Опитування IFOP/JDD свідчать, що наразі роботою Макрона задоволені лише 19% опитаних - це, щоправда, більше, ніж було свого часу у колишнього президента Франсуа Олланда, який зібрав лиш 13% довіри.

Однак рівень схвалення Байру склав 18%, що в сукупності становить 37%. 

Для порівняння: за часів Олланда, його прем’єр-міністр Мануель Вальс мав підтримку в 38%, що давало президенту та прем’єру загальний рейтинг у 51%.

 

Варто зауважити, що з наразі Макрон має найнижчий показник довіри за весь свій президентський термін. Раніше його популярність не опускалася нижче 20%.

Навіть під час протестів "жовтих жилетів", коли президент став головним об’єктом народного обурення, він мав 23% підтримки.

 

Примітно, що після відставки уряду Мішеля Барньє, спричиненої вотумом недовіри, рейтинг президента складав 21%, а у квітні минулого року навіть піднявся до 28%.

Це зростання пояснювали різкими заявами Дональда Трампа про митні тарифи, міжнародною нестабільністю та "ефектом згуртування навколо прапора". Проте й цей кредит довіри з часом вичерпався.

Варто додати, що навіть серед виборців Макрона на президентських виборах 2022 року лише 49% нині задоволені його діяльністю. 

Прем’єр-міністр Байру тим часом став найменш популярним главою уряду у сучасній історії Франції.

Нагадаємо, що в грудні минулого року президент Франції Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра країни. Ним став голова партії "Демократичний рух" Франсуа Байру.

Це відбулось після того, як уряд Франції під керівництвом прем’єр-міністра Мішеля Барньє пішов у відставку через голосування за вотум недовіри в Національних зборах.

Відмітимо, що це був перший випадок втрати урядом довіри парламенту у Франції з 1962 року, що лиш підкреслило глибоку політичну нестабільність у країні.

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ФранціяЕммануель Макрон