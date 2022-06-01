На антиправительственной демонстрации в Турции задержано более 170 человек

Турецкая полиция арестовала более 170 протестующих, которые участвовали в антиправительственном митинге на площади Таксим в Стамбуле в честь девятилетия массовых демонстраций в парке Гези.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Демонстрации 2013 года стали самым массовым вызовом правлению тогдашнего премьер-министра Тайипа Эрдогана. Позже он тогда приравнивал протестующих к курдским боевикам и тем, кого обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году. Около тысячи человек собрались на улицах возле площади Таксим, неся фотографии тех, кто был приговорен к тюремному заключению. Толпа была блокирована ОМОНом со щитами. Полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Офис губернатора Стамбула сообщил, что всего было задержано около 170 человек.